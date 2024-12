Zezé di Camargo e Graciele Lacerda mostram rosto da filha récem-nascida

O cantor Zezé di Camargo, de 62 anos, e a esposa, Graciele Lacerda, mostraram pela primeira vez o rosto da filha, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro.

A imagem da bebê com os pais foi compartilhada pela pediatra Lilian Zaboto, que também aparece na foto, em suas redes sociais.

No dia do nascimento da bebê, Graciele fez uma reflexão sobre o nascimento da filha: “Como tudo em nossas vidas tem a hora certa de acontecer, nunca foi no nosso tempo, mas sim no tempo perfeito de Deus. Clara decidiu antecipar sua chegada e veio ao mundo no dia em que Jesus nasceu, mais uma prova de sua conexão com Deus. Para nós, é certamente o presente que o Pai Celestial enviou para nossas vidas”, escreveu ela no Instagram.

A influenciadora fez fertilização in vitro (FIV) para gerar Clara. Ela e Zezé tentaram engravidar seis vezes antes de conseguir, e lidaram com perdas durante o processo.

Clara é a primeira filha de Graciele. Já Zezé já e pai de Wanessa, Igor e Camilla Camargo, fruto do relacionamento com Zilu Godói.