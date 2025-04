Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (26)

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Afonso briga com Solange depois que ela o avisa que não poderá viajar.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Afonso briga com Solange depois que ela o avisa que não poderá viajar. Marco Aurélio promete a Tiago que regularizará sua guarda com Heleninha. Maria de Fátima sabota Solange. Poliana faz uma proposta a Raquel, e Ivan a incentiva. Poliana avisa a Raquel que eles ganharam a concorrência do restaurante.

Raquel alerta Ivan sobre um acidente com uma aeronave da TCA. Marco Aurélio teme a repercussão da notícia do acidente. Heleninha fica apavorada ao ver as malas de sua mãe na casa de Celina. Odete avisa a Celina que em breve chegará ao Brasil.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.