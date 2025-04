Preso por corrupção, Fernando Collor é casado com arquiteta 28 anos mais jovem

Preso nesta sexta-feira (25) por corrupção e lavagem de dinheiro, o político Fernando Collor, de 75 anos, é casado com a arquiteta Caroline Collor, de 47. Os dois, que têm uma diferença de idade de 28 anos, são pais de gêmeas, Celine e Cecile, de 19 anos. A família mora em uma mansão de luxo em Maceió.

A mãe e as filhas possuem perfis fechados nas redes sociais e levam vida discreta. Já o ex-presidente do Brasil costuma publicar com frequência imagens com o trio e se declarar na internet.

Ele ainda é pai de mais três filhos: Arnon Afonso de Mello Neto, de 48 anos, e Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, 47, ambos filhos do primeiro casamento com Lilibeth Monteiro de Carvalho; e Fernando James, de 45, filho de uma relação extraconjugal com Jucineide Brás da Silva.

Casamento

O casamento de Collor com Carolina aconteceu em novembro de 2005, quando ela já estava grávida das gêmeas, e o ex-presidente ainda não havia assinado o divórcio com Rosane Collor, com quem foi casado entre 1984 e 2005.

Fernando Collor foi presidente do Brasil entre 1990 e 1992, tendo renunciado em meio a um processo de impeachment por corrupção.