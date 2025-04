Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam gravidez três meses após perda gestacional

Os influenciadores Maíra Cardi e Thiago Nigro foram às redes sociais anunciar a nova gravidez do casal. Em janeiro deste ano, Maíra sofreu um aborto espontâneo com oito semanas de gestação.

No Instagram, o casal publicou um vídeo curto com a legenda “ESTAMOS GRÁVIDOS !”, fotos e uma passagem bíblica: “Deus os abençoou e lhes disse: ‘Sejam férteis e multipliquem-se!’”.

Já no TikTok, a publicação contou com mais detalhes. “Esse vídeo foi gravado no dia que descobri, estávamos nas Bahamas! Essa foi a reação do Thiago no momento em que eu contei!", escreveu Maíra.

No registro, a influenciadora aparece revelando a gravidez para o marido e Sophia, filha dela com Arthur Aguiar, de 6 anos. A família celebra e se emociona. Na narração, Maíra partilha reflexões e agradecimentos a Deus.

No começo de janeiro de 2025, Maíra revelou ter sofrido um aborto espontâneo. Na ocasião, a influenciadora compartilhou uma série de vídeos feitos no hospital.

De maneira controversa, Thiago também publicou conteúdos sobre a perda gestacional, partilhando com seguidores um vídeo mostrando o feto.