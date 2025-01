Thiago Nigro mostra feto perdido por Maíra Cardi e gera revolta nas redes sociais: 'Perturbador'

O influenciador digital Thiago Nigro, o Primo Rico, gerou revolta nas redes sociais ao publicar um vídeo que mostra o feto expelido por sua esposa, Maíra Cardi, neste sábado (4). "Nessa noite, a Maíra expeliu. Tantas coisas passando na cabeça… Já tinha bracinho, dedinho", escreveu na legenda. Horas depois, a postagem foi apagada.

No X, antigo Twitter, internautas classificaram o fato como uma cena "perturbadora e bizarra". Tanto Thiago quanto Maíra chegaram a ser acusados de "usar a dor como espetáculo".

Legenda: Registro teve repercussão negativo nas redes sociais e o casal foi alvo de duras críticas pela exposição Foto: Reprodução/Instagram

"Essa postagem do Primo Rico foi uma das mais inacreditáveis que eu já vi na internet", escreveu um. O ex-BBB Alan Passos comentou que o casal faz "qualquer coisa por dinheiro e para aparecer" e disse que respeita a perda do bebê, mas "zero sentimentos pela falta de noção e respeito próprio".

"Thiago Nigro não postou esse feto para termos pena dele e da Maira, mas sim pelo engajamento e com intenção política/religiosa, pela legenda percebe sua real intenção", escreveu outro usuário do X.

A perda do bebê foi anunciada por Thiago e Maíra na última quinta-feira (2), em um vídeo compartilhado por Maíra nas redes sociais, mostrando o momento em que a médica avisa que o feto não tinha mais batimentos cardíacos.

Maíra Cardi defende marido após vídeo

Após a repercussão negativa do vídeo do feto expelido, Maíra Cardi saiu em defesa do marido e falou sobre os ataques recebidos nas redes: "Ninguém mata o próprio filho por marketing. Isso é doentio, a cabeça das pessoas. Eu deixei de entender há muito tempo. Não tenho mágoa, não tenho raiva".

"Não quero ouvir que eu matei meu filho por marketing ou que eu inventei uma gravidez. Quem faria isso? São tantos médicos envolvidos. Quem aceitaria fazer algo tão baixo, tão porco?", questionou. A coach disse ainda estar acostumada com alguns ataques no Instagram, mas que eles afetam sua família.