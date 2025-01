Maíra Cardi explica como contou para a filha sobre perda de bebê

"Passamos para pegá-la. 'Filha, o coração do nosso bebê parou de bater. E agora ele está com papai do céu’. A primeira pergunta que ela fez foi: 'Por quê?'. Porque Deus sabe de todas as coisas, inclusive as coisas que não sabemos. E ele sabia do futuro do nosso bebê, e o que era melhor para ele. Agora, ele está feliz com Deus. No final da noite ela me disse: 'Agora a Thais pode cuidar dele, mamãe. Ela queria muito ter um bebê, e agora ela pode cuidar do nosso lá onde ela tá. Vai ser bom para ela que estava sozinha’”, relatou a coach.

Maíra Cardi Coach e ex-BBB