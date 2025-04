Sem saber da suspensão da Paixão de Cristo de Pacatuba, Henri Castelli deixa Miami para viagem ao Ceará

O ator Henri Castelli, escalado para interpretar Jesus na Paixão de Cristo de Pacatuba, publicou um vídeo no Instagram anunciando que estava partindo de Miami, Florida, para o Ceará, na noite dessa terça-feira (8). Nesta quarta-feira (9), porém, a Justiça do Ceará suspendeu o evento por irregularidades em chamamento público.

“Estou gravando esse vídeo por um motivo muito especial, estou me despedindo de Miami, da minha família, da minha mãe, do meu filho, dos meus sobrinhos, da minha irmã e estou indo para o Brasil por um motivo muito especial: vou fazer a paixão de Cristo em Pacatuba”, compartilhou o artista.

Veja também Zoeira Nova temporada da série 'The Chosen' chega à Netflix no Brasil Zoeira Romana Novais expõe risco após procedimento nos cílios: 'Pior dor da minha vida'

O profissional salientou ainda que, em seus 51 anos de vida e 30 de carreira, essa seria a décima quinta vez que participaria de uma encenação da Paixão de Cristo. “Tchau! E a gente se vê daqui a pouquinho, eu estou chegando”, complementou ele.

As apresentações aconteceriam na sexta-feira, dia 18 de abril, com duas sessões: de 18h às 20h e 20h30 às 22h30. Já no sábado (19), haveria uma sessão única das 20h às 22h.

SUSPENSÃO

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) suspendeu a Chamada Pública nº 001/2025 Secult, responsável pela realização da Paixão de Cristo de Pacatuba, por supostas irregularidades no processo de escolha da empresa responsável pelo evento.

A Sociedade Artística de Pacatuba (Soarte) foi a responsável pelo recurso julgado pelo TJCE. Segundo a entidade, a vencedora do certame não preenchia alguns pontos do chamamento, entre eles, não “possuir capacidade técnica compatível com as exigências previstas no edital”.

Além da suspensão da Chamada Pública até o julgamento do recurso, a Justiça decidiu pela aplicação de multa para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial. De acordo com a medida, o descumprimento resultará na aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00.

NOTA DA PREFEITURA

A Prefeitura de Pacatuba informou por meio de nota, na noite desta quarta-feira (9), que, até o momento, não foi oficialmente intimada acerca de nenhuma decisão judicial.

“Diante disso, seguimos normalmente com a organização do evento, respeitando todos os trâmites legais e o compromisso com a população. Havendo a citação formal, o Município tomará as medidas judiciais cabíveis”, publicou o Executivo municipal.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.