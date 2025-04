Romana Novais expõe risco após procedimento nos cílios: 'Pior dor da minha vida'

A médica Romana Novais, esposa do DJ Alok, revelou ter passado por um problema de saúde devido a um procedimento estético nos cílios. A influenciadora digital foi diagnosticada com ceratite química, uma lesão na córnea causada por um produto utilizado durante o lash lifting, técnica usada para curvar, alongar e dar volume aos cílios.

Em um desabafo nas redes sociais nessa terça-feira (8), Romana alertou as fãs sobre os riscos do procedimento, muito comum entre o público feminino. "Aconteceu algo comigo no sábado que não poderia deixar de compartilhar, como uma forma de alerta, principalmente às mulheres", iniciou a médica.

Dores intensas e dificuldade para enxergar

Segundo o relato de Romana, ela já estava acostumada a realizar a técnica nos cílios e nunca teve reações adversas. O susto veio no dia seguinte ao procedimento. "Quando cheguei, lavei o rosto, fiz o skin care para dormir. Mas, no sábado, quando acordei e abri o olho, eu não enxergava nada. Absolutamente nada", declarou a influenciadora.

Além da dificuldade para enxergar, Romana relatou dores muito intensas e irritação no olho. "Quando eu abri, veio uma dor muito forte, fulminante, severa, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi dilacerante, parecia que estava corroendo meu rosto. Estava tudo embaçado, não conseguia nem olhar no espelho", relatou ela.

Foi então que a influenciadora resolveu pedir ajuda médica. O diagnóstico: ceratite química, uma lesão na córnea causada por um produto usado para o procedimento estético nos cílios. Romana também relatou a preocupação da família diante do problema de saúde. "O Alok ficou apavorado. Era dolorido, ardido", disse.

"Realmente aquela dor que eu tava sentindo, eu não conseguia, eu só gritava, só gritava, porque doía muito", relembrou.

Tratamento

Logo após orientação médica, a esposa do DJ iniciou um tratamento com colírios de corticoide, anti-inflamatório, lubrificante e antibiótico. Ela está utilizando um tampão no olho por conta da fotofobia, uma sensibilidade à luz que pode causar desconforto ou dor ocular.

Romana seguirá com o tratamento pelas próximas semanas, até ser submetida a novos exames. "Agora sigo aqui o tratamento. Quero agradecer publicamente ao médico pelo cuidado e conduta. Foi muito assertivo", afirmou.

O que é lash lifting?

O lash lifting (levantamento de cílio, tradução em inglês), é um procedimento estético utilizado para curvar e levantar os cílios naturais. Muito utilizada pelas mulheres, a técnica traz um efeito de alongamento e volume. O procedimento se popularizou por trazer praticidade à rotina, sem a necessidade de extensões ou máscara de cílios.

Para a técnica, é usada uma solução química que quebra temporariamente as ligações dos fios, assim, a profissional consegue moldar os cílios em uma nova posição.

Durante o processo, é utilizado um molde de silicone ou uma fita para "colar" os fios, permitindo a curvatura deles. Uma segunda solução também é aplicada para a fixação dos cílios.

O efeito do lash lifting pode durar de 6 a 8 semanas, segundo informações do site DermaClub, de conteúdo especializado em cuidados e tratamentos com a pele.