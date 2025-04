Com quadro estável, Preta Gil segue sem previsão de alta, diz boletim médico

A equipe médica do Hospital Sírio-Libanês divulgou, nesta terça-feira (8), um novo boletim médico atualizando o estado de saúde de Preta Gil. A cantora voltou à unidade de saúde, localizada em São Paulo, na última segunda-feira (7).

De acordo com o documento, Preta se encontra estável, mas sem previsão de alta até o momento. O boletim dá conta ainda de que a artista está sendo acompanhada por uma equipe liderada pelo médico Roberto Kalil Filho, o mesmo que faz o acompanhamento do câncer que a acomete.

Preta foi levada para o hospital da capital paulista em um jatinho particular, que saiu do Rio de Janeiro, onde já estava internada, para continuar tratando um quadro de infecção urinária. Ela compartilhou o deslocamento com os seguidores no domingo.

Após a atualização, o portal "Alô Alô Bahia", conversou com a madrasta de Preta, Flora Gil, que disse não haver previsão para a cantora ir para os Estados Unidos, como ela mesma havia anunciado.

No fim de março, no palco do Domingão com Huck, ela deu detalhes sobre os próximos passos de seus tratamento contra a doença: seguir com terapias alternativas disponíveis apenas fora do Brasil.

"Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou. Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada", disse Preta ao lado do amigo Luciano Huck.