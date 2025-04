Preta Gil está internada em hospital em SP, sem previsão para se tratar nos EUA

A cantora Preta Gil está internada no hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, após ser transferida do Rio de Janeiro em uma UTI aérea. A unidade hospitalar confirmou a informação, mas disse não poder dar mais detalhes do quadro da artista.

Preta escolheu ir para o Sírio-Libanês para seguir tratando uma infecção urinária e ser acompanhada pela equipe do médico Roberto Kalil Filho.

Conforme a madrasta de Preta, Flora Gil, a cantora ainda não tem previsão de quando irá viajar aos Estados Unidos para fazer tratamento experimental contra o câncer. “Isso será decidido em outro momento”, disse ela ao Alô, Alô Bahia.

Em recente aparição no “Caldeirão com Huck”, Preta afirmou que não tem mais tratamentos disponíveis para ela no Brasil, por isso optou por buscar uma opção no exterior.