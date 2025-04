Netflix revisita acidente de avião com 199 mortos em Congonhas em nova série documental

A nova série da Netflix, “Congonhas: Tragédia Anunciada”, foi lançada na última quarta-feira (23) e já está no top 10 do serviço de streaming no Brasil. A produção revisita um acidente aéreo que aconteceu em julho de 2007 em solo brasileiro.

Naquela noite, um avião vindo de Porto Alegre ultrapassou a pista ao pousar no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, atravessou a avenida e colidiu com um prédio da companhia aérea Tam.

O desastre tirou a vida de 199 pessoas, entre passageiros e vítimas que estavam em solo, e gerou discussões importantes sobre a segurança aérea no País.

Dividida em três episódios, a série mergulha nas transformações que o acidente provocou na aviação brasileira, já que o relatório final apontou como principal causa do desastre um erro técnico do piloto, e no impacto devastador sobre as famílias das vítimas.

A produção investiga detalhadamente cada falha na cadeia de erros que culminou no acidente aéreo, além de contextualizar o desastre dentro do chamado apagão aéreo, um período de colapso na rede de aviação nacional que resultou em meses de atrasos e cancelamentos em todo o país, além de acidentes.