Bonner promete que Ilze Scamparini 'vai descer do telhado' e cria expectativa na internet

O jornalista William Bonner está em Roma, na Itália, para acompanhar de perto o conclave que vai definir o sucessor do papa Francisco nos próximos dias. Na terça-feira (6), o âncora do Jornal Nacional brincou prometendo que Ilze Scamparini irá “descer do telhado” nesta quarta-feira (7) e estará ao lado dele.

A notícia comoveu a internet, já que a jornalista costuma gravar a maioria das matérias e entradas ao vivo do mesmo lugar: o terraço da própria casa.

“William Bonner obrigará Ilze Scamparini a descer ao vivo do telhado”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. “Fizeram a Ilze descer do telhado”, disse outra. “Agora é esperar a Ilze Scamparini descer do telhado e nos contar o que rolou”, disse mais um usuário da rede social.

Coma a morte do Papa Francisco e o aumento das entradas de Ilze na programação da Globo, o “telhado da Ilze” passou a ser assunto em alta na internet. O local, inclusive, foi exibido pela jornalista em uma reportagem de Sabrina Sato, no quadro "Essa Eu Quero Ver", do Fantástico, em 2023.

“Eu acho que é um cenário maravilhoso e claro, a cúpula é a protagonista absoluta”, disse Ilze na ocasião.