Veja fotos de missa que abriu o conclave para eleição do novo papa, no Vaticano

O conclave para escolher o novo papa da Igreja Católica começou nesta quarta-feira (7) com uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Intitulada "Pro eligendo Pontifice", a celebração foi marcado pela presença dos 133 cardeais que vão participar da votação.

A missa foi conduzida por Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, o mesmo cardeal que presidiu o funeral de Francisco. O evento foi aberto ao público, que pode presenciar as celebrações e os pedidos de união e confiança entre os votantes.

VEJA FOTOS DA MISSA

Legenda: O cardeal Giovanni Battista Re celebra a missa de abertura do Conclave, e cita que esse é "um dos momentos mais complexos e difíceis da história" Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Legenda: A Basílica de São Pedro ficou lotada com fiéis do mundo inteiro que acompanham o passo a passo da escolha do novo papa Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Legenda: A missa que abre o conclave contou com a presença dos 133 cardeais que estão elegíveis para serem o novo papa Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Legenda: A Praça São Pedro também ficou abarrotada de fiéis que resolveram acompanhar a missa do lado de fora da Basílica, por meio de telões Foto: Stefano Rellandini / AFP

Quais os próximos passos do conclave?

A partir das 11h, pelo horário de Brasília, os 133 cardeias entrarão no Palácio Apostólico, local onde fica a Capela Sistina, onde ocorrem as votações. Eles ficarão isolados do resto do mundo até que o novo papa seja eleito. Segundo a Santa Sé, esta etapa acontece "para delimitar a área do conclave".

Na terça-feira (6), o Vaticano publicou um cronograma com os possíveis horários de cada atividade do conclave. Ao todo, serão quatro rodadas de votações por dia, duas de manhã e duas a tarde. A expectativa é de que elas iniciem nesta quinta-feira (8), mas ainda há uma chance de uma votação acontecer ainda nesta quarta.

Para ser eleito, o cardeal escolhido precisa ter dois terços dos votos totais, ou seja, 89 votos. Depois de eleito, o futuro papa precisa aceitar o cargo em voz alta e escolher o nome oficial do papado. O mundo irá conhecer o novo líder religioso por meio de uma fumaça branca expelida de chaminés instaladas na Capela Sistina.

"Habemus Pappam"

Após a eleição, o futuro bispo de Roma fará sua primeira aparição pública da sacada da basílica de São Pedro. Neste momento, o cardeal protodiácono será quem anunciará o novo papa com a frase "Habemus papam", "Nós temos um papa", em latim. Atualmente, a função é ocupada pelo francês Dominique Mamberti.