Há um dia do Conclave, Vaticano sela e fecha entradas da Capela Sistina; veja fotos

Na véspera do Conclave, que se iniciará nesta quarta-feira (7), autoridades do Vaticano seguiram com mais um ritual ao selar e fechar as entradas do Palácio Apostólico, local onde fica a Capela Sistina, onde ocorrem as votações.

A liturgia cerimonial pré-conclave se encerra com a missa pro eligendo Pontifice, dentro da Capela Sistina, já com os cardeais reclusos e sem contato com o mundo exterior. Essa celebração está marcada para acontecer por volta das 11h da manhã no horário de Brasília.

Legenda: Entre os locais selados estão o Palácio Apostólico, residência oficial do Pontífice Foto: Divulgação / Vatican News

Segundo a Santa Sé, essa etapa acontece "para delimitar a área do Conclave, na noite anterior à Santa Missa pro eligendo Pontifice, uma Comissão [...] procedeu ao fechamento das entradas do Palácio Apostólico, apondo o selo com as palavras 'Conclave' e '2025'”.

Veja também Mundo Conclave: ritual para decidir novo papa começa nesta semana; relembre o que você precisa saber

Além da Capela Sistina, os Apartamentos Papais, os Museus Vaticanos e os quartos de Rafael, foram vistoriadas pela comissão vaticana responsável por selar os ambientes. O selo significa que o local não pode ser aberto, de forma a respeitar o isolamento dos votantes.

Funcionários do Vaticano fizeram juramento

Sob o risco de excomunhão, funcionários do Vaticano prestaram, nessa segunda-feira (5), juramento previsto no texto "Ordo Rituum Conclavis", que dispõe das normas e processos aos quais os "oficiais e assistentes do conclave", como são chamados os colaboradores da Santa Sé, para que eles não vazem nenhuma informação da escolha do sucessor do papa Francisco.

Legenda: Entre todos os funcionários que prestaram juramente, estão até mesmo os motoristas que levam os cardeiais até a Capela Sistina Foto: Divulgação / Vatican News

A lista inclui todos os que participarão do conclave, como os 133 cardeais eleitores, que também prestarão o mesmo juramento durante o processo e, além deles, médicos, cozinheiras, funcionários de limpeza e ascensoristas estão entre os que juraram guardar segredo sobre tudo em torno da escolha do novo líder da Igreja Católica.

Legenda: Para aqueles que não respeitarem o juramento de guardar segredo, o risco é de excomunhão Foto: Divulgação / Vatican News

"Prometemos e juramos observar com a máxima fidelidade para com todos, seja clérigo ou leigo, o segredo sobre tudo aquilo que de qualquer modo resguarda a eleição do Romano Pontífice [papa] e sobre aquilo que estiver no lugar da eleição”, diz o trecho do juramento.