'Brain rot' é escolhida palavra do ano pelo dicionário Oxford; entenda o significado

"Brain rot", ou "podridão cerebral", em português, foi eleita a palavra do ano, nesta segunda-feira (2º), pelo britânico dicionário Oxford. O termo em inglês é definido pela publicação como “a deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, especialmente a partir do consumo excessivo de material on-line trivial ou que não apresenta desafios ao internauta".

A expressão, segundo explicou o dicionário, foi uma das mais faladas em 2024 e ficou popular após a popularização de conteúdos considerados de baixa qualidade publicados nas redes sociais. A Universidade de Oxford, que organiza a publicação, destacou um aumento de 230% na utilização do termo desde o ano passado.

A instituição ainda indica que parte da popularidade da expressão se deu pelo uso dela em discussões online, especialmente entre o público mais jovem, que utilizam "falas humorísticas ou autodepreciativas" para ironizar o consumo exagerado de conteúdos considerados "podres".

A publicação original também cita alguns exemplos de materiais de rápido consumo que causam o "apodrecimento" do cérebro. Um deles é a série de vídeos "Skibid Toilet", do canal Alexey Gerasimov. Nas animações, feitas a partir do jogo "Garry's Mod", da Valve Software, cabeças flutuantes em assentos sanitários cantam e dançam músicas eletrônicas.

O dicionário também faz um alerta para os riscos da alta exposição de crianças e adolescentes a redes sociais e conteúdos de baixo estímulo. O presidente da Oxford Languages, Casper Grathwohl, aponta que a alta popularidade de aplicativos como TikTok influenciam no comportamento letárgico do cérebro.

"[O termo] fala sobre um problema perceptível da vida virtual e sobre como estamos utilizando nosso tempo livre. Parece uma escolha certa a respeito do próximo capítulo da discussão cultural sobre humanidade e tecnologia”, diz Grathwohl

Como a expressão surgiu?

Segundo a Universidade de Oxford, o termo "brain rot" foi utilizado pela primeira vez em 1854, no livro "Walden ou A Vida nos Bosques", de Henry David Thoreau. No material, o autor relata as experiências de viver um estilo de vida simples no mundo natural.

O livro também critica o comportamento das sociedades de deixar de lado ideias complexas e o pensamento racional em prol da banalidade e da simplicidade. "Enquanto a Inglaterra tenta curar a podridão da batata, não será que qualquer esforço para curar a podridão do cérebro, que prevalece de maneira muito mais ampla e fatal, será igualmente válido?", lamenta Thoreau.

"Brain rot" foi a vencedora entre cinco outras palavras que concorriam ao título de Palavra do Ano pela Oxford. O termo foi votado por 37 mil pessoas em uma enquete online que durou semanas. Entre as concorrentes, estavam palavras como "lore", "demure", "romantasy", "dynamic pricing" e "slop".

Entre "brain" e "brat"

Apesar da popularidade do "brain rot", o termo não foi invicto entre publicações que nomeiam a Palavra do Ano. No início de novembro, o também britânico dicionário Collins escolheu "brat" para assumir o título.

A expressão popularizou-se após nomear o sexto álbum da cantora Charli XCX e ser adotado pelos apoiadores da vice-presidente americana Kamala Harris, que concorreu às eleições presidenciais nos Estados Unidos.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.