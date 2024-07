Kamala Harris usa meme 'brat' e conquista geração Z; entenda

Kamala Harris vem conquistando o apoio do mundo do entretenimento e da cultura pop, e sua candidatura de última hora à indicação do Partido Democrata para a presidência americana ganha impulso na internet, com uma explosão de vídeos que misturam seus discursos com músicas de sucesso. A democrata utilizou o 'código brat' para tentar ganhar o público da geração Z (nascidos em 1995 a 2012).

A artista britânica Charli XCX, de 31 anos, viu seu álbum bem-sucedido "Brat" (pirralha) ir parar no centro da primeira campanha on-line de Kamala, nesta segunda-feira (22). O meme "brat summer" já existia antes de a democrata se associar a ele. A tendência foca em uma estética e um estilo de vida inspirados no álbum de Charli, que oferece uma forte dose de energia festeira, com pitadas de ansiedade juvenil.

Quando os fãs começaram a usar o inconfundível filtro verde "brat" nas imagens da democrata, Charli XCX aprovou: "Kamala É uma 'brat'", publicou a estrela do pop, uma frase rapidamente adotada pela campanha da vice-presidente americana.

Na breve transição de Biden para Kamala, a conta oficial da campanha na rede social X foi rebatizada de "brat-coded", com a foto de perfil imitando o verde neon do álbum e o estilo JPEG de baixa resolução.

Apoio de outros famosos

Janelle Monáe e John Legend são alguns dos astros da música que manifestaram apoio à democrata. A eles se somam celebridades de Hollywood como George Clooney, Viola Davis, Julia Louis-Dreyfus, Robert De Niro e Barbra Streisand.

Até mesmo a cantora Beyoncé, muito zelosa em relação a direitos autorais, teria aprovado o uso da canção "Freedom" na campanha de Kamala.

A internet ferve com o uso das frases mais famosas dos discursos e entrevistas de Kamala em memes e remixes de músicas de artistas pop do momento, como Charli XCX, Taylor Swift e Chappell Roan.

Celebridades também aderiram ao movimento, pegando carona no marketing e se inclinando para a candidatura de Kamala. Katy Perry, cujo canção "Roar" foi executada com frequência durante a campanha de Hillary Clinton, em 2016, também promoveu seu single mais recente, "Woman's World", enquanto manifestava apoio a Kamala. "É um mundo de mulheres e você tem a sorte de viver nele", canta Katy.

Já Cardi B lembrou os fãs que havia dito que Kamala deveria substituir Biden, que a cantora apoiou em 2020. Cardi havia indicado que não planejava votar, mas não deixou claro sua posição agora que Kamala será a provável indicada pelo Partido Democrata.