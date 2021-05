Médico brasileiro Victor Sorrentino é preso no Egito por assédio

O médico brasileiro Victor Sorrentino foi preso no Egito, após publicar vídeo em que assedia uma mulher. A prisão foi inicialmente noticiada pela Al Jazeera e pelo portal Al Shai, jornais do Oriente Médio. Não há informações sobre quanto tempo Victor permanecerá preso.

No vídeo publicado, Victor faz, em português, perguntas de cunho sexual para uma vendedora de papiro que não entende o idioma.

"Elas gostam é do bem duro. Comprido também fica legal, né?", diz o médico, enquanto a mulher mostra os produtos.

No Egito, as pessoas subiram a hashtag 'responsabilize o assediador brasileiro', em repúdio à atitude. Sorrentino tem mais de 300 mil inscritos em seu canal do YouTube, onde compartilha vídeos sobre saúde. As suas outras redes sociais foram desativadas após a prisão.

A esposa de Victor, Kamila Monteiro, compartilhou fotos com o médico e demonstrou apoio a ele nas redes sociais.

"O mundo está cada vez mais complexo, as pessoas vendo maldade em absolutamente tudo, mas nossa vida sempre se volta à simplicidade, ao olhar tudo pelo lado positivo e tentar não julgar", disse.

