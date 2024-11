Ataque com faca deixa 8 mortos e 17 feridos em escola na China

Oito pessoas morreram esfaqueadas e 17 ficaram feridas em uma escola profissionalizante no leste da China. O ataque ocorreu neste sábado (16) e foi atribuído pela polícia local a um estudante frustrado por ter sido reprovado nos exames de graduação.

O crime aconteceu no final da tarde no Instituto Profissional de Arte e Tecnologia de Wuxi, na província de Jiangsu, cidade de Yixing, perto de Xangai. O suposto autor do massacre, um estudante de 21 anos do estabelecimento, foi "detido no local".

"Às 18h30 (7h30 de Brasília), aconteceu um ataque com arma branca no Instituto Profissional de Artes e Tecnologia de Wuxi, que deixou oito mortos e 17 feridos", afirmou a força de segurança em um comunicado.

O suspeito, frustrado "por ter sido reprovado nos exames de graduação e insatisfeito com a remuneração de seu estágio, voltou à escola para mostrar sua irritação e cometer os assassinatos", afirma o boletim policial, segundo o qual o jovem "confessou tudo".

Violência recente

A China é um país considerado seguro, mas nos últimos meses foram registrados vários ataques de grande repercussão. Na segunda-feira passada, um homem de 62 anos, insatisfeito com um divórcio, matou 35 pessoas e feriu 43 pessoas ao atropelar uma multidão na cidade de Zhuhai, no sul do país.

Ainda no mês passado, um homem esfaqueou três pessoas até a morte e feriu outras 15 em um supermercado em Xangai. Em setembro, um estudante japonês foi morto a facadas em Shenzhen (sul).

Por conta do aumento de casos, as autoridades chinesas têm censurado esse tipo de notícia em meios do país — a grande maioria é estatal — e nas redes sociais.