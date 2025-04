Papa Francisco faz surpresa e aparece na missa do Domingo de Ramos no Vaticano: 'Feliz Semana Santa'

Surpresa para os católicos de todo o mundo neste Domingo de Ramos, início da Quaresma. Embora convalescente de uma pneumonia grave bilateral, o Papa Francisco apareceu na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo (13).

O pontífice, de 88 anos, surgiu com cadeira de rodas e apresentava aspecto bastante saudável, sem cânulas nasais para oxigênio, instrumentos que marcaram as últimas aparições dele. Francisco cumprimentou fiéis e religiosos durante a Santa Missa.

"Feliz Domingo de Ramos e Feliz Semana Santa", disse aos presentes no altar em frente à Basílica de São Pedro. O papa ainda circulou pela praça e abriu a mão dos fiéis durante a breve passagem.

Veja também Mundo Defesa de Luigi Mangione pede que justiça barre pedido de pena de morte Mundo Avião de pequeno porte cai na Flórida, nos Estados Unidos; veja vídeo

Na oração do Angelus dominical, transmitida neste domingo pelo Vaticano, o pontífice também agradeceu aos fiéis pelas orações e pediu a paz mundial. Ele fez menção especial às vítimas do desabamento da boate em Santo Domingo, na República Dominicana.

Aparições surpreendentes

A aparição deste domingo (13) somou-se a outras, surpreendentes, realizadas pelo papa nos últimos dias. Sem que os eventos constassem na agenda oficial, ele surgiu no domingo passado, em frente à Basílica de São Pedro.

Na quarta-feira (9), por sua vez, ele recebeu o rei Carlos III da Inglaterra e a rainha Camilla em uma audiência privada. Embora o encontro tenha sido inicialmente cancelado, de fato ocorreu e atraiu os olhos de todo o mundo.

Na sequência, na quinta-feira (10), Francisco visitou a Basílica de São Pedro. A intenção foi conferir de perto as obras de reforma e prestar homenagens no túmulo de Pio X, cumprimentando fiéis e restauradores ao longo do caminho. No sábado, rezou na Basílica de Santa Maria Maior.

Estado de saúde

Papa Francisco passou mais de cinco semanas no Hospital Gemelli, em Roma, para o tratamento da pneumonia nos dois pulmões. Ele retornou ao Vaticano em 23 de março, mas continua debilitado pela doença, que deixou a vida em risco e prejudicou significativamente as atividades.

Os médicos recomendaram dois meses de segurança e, apesar da melhoria na saúde, nada foi decidido ainda sobre sua participação nas reuniões religiosas da Semana Santa.

Orações pelo mundo

Na oração do Angelus dominical, ele recordou vários acontecimentos desafiadores pelo mundo. Em certo momento, declarou que "o dia 15 de abril marcará o triste segundo aniversário do início do conflito no Sudão, que causou milhares de mortes e forçou milhões de famílias a fugir de suas casas".

Da mesma forma, lembrou do Líbano. "Não nos esqueçamos também do Líbano, onde a trágica guerra civil começou há cinquenta anos: com a ajuda de Deus, que viva em paz e prosperidade".

Outros conflitos mundiais foram pauta na oração. Francisco citou Ucrânia, Palestina, Israel, República Democrática do Congo, Mianmar e Sudão do Sul, rogando para que a paz chegue a esses territórios.