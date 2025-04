Conheça Bianca Fraccalvieri, brasileira que participou de leituras do funeral do papa Francisco

O funeral do papa Francisco aconteceu neste sábado (26), na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia foi marcada pelos ritos finais de despedidas ao primeiro pontífice latino-americano e entre eles aconteceu a Missa das Exéquias, que teve a participação de uma brasileira: a jornalista Bianca Fraccalvieri.

Ela foi a responsável pela leitura em português da Oração Universal, também conhecida como Oração dos Fiéis ou Preces, conforme informações do portal g1.

Pontualmente, às 5h no horário de Brasília (10h no local), a celebração foi iniciada na Praça São Pedro, conduzida pelo Cardeal Giovanni Battista Re, decano do colégio dos Cardeais.

Então, durante a missa, após o evangelho, foram realizadas a leitura das preces em seis línguas diferentes. A terceira delas foi em português e feita por Bianca, que é coordenadora das redes sociais do Vaticano.

Além de atuar nas mídias da Igreja Católica, a jornalista ainda estava à frente de uma equipe de brasileiros dedicada aos detalhes finais do funeral do papa Francisco.

A ocasião não foi a primeira em que Bianca participou de leituras oficiais, ainda conforme o portal, ela conviveu por anos com o pontífice e era convidada para ler textos religiosos em encontros semanais dele com funcionários do Vaticano.

Em entrevista ao Jornal Nacional, Bianca detalhou que Francisco dava autorização para as postagens realizadas nas redes da instituição e sabia de tudo o que era publicado.

Papa Francisco, eu posso dizer só que eu amei imensamente, intensamente do primeiro até o último dia do seu pontificado". Bianca Fraccalvieri Brasileira coord. das redes sociais do Vaticano

O papa Francisco morreu na segunda-feira (21), aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e de um quadro de insuficiência cardíaca. Ele é sepultado neste sábado, no Vaticano.

