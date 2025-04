Com fiéis cearenses, papa Francisco falou de cachaça, abençoou alianças e ganhou blusa de time

As despedidas ao papa Francisco iniciaram na manhã desta quarta-feira (23), quando o corpo do pontífice foi levado para a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nos próximos dias, milhares de fiéis devem comparecer ao local para o adeus, representando uma fração dos mais de um bilhão de católicos espalhados mundo afora. Outros se despedem em memória, como vários cearenses que tiveram a oportunidade de encontrar-se em vida com Francisco.

Natural de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, Narieudes Lima precisou de 11 anos e três chances para tocar as mãos do papa e pedir a tão sonhada bênção. A primeira oportunidade surgiu em julho de 2013, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Rio de Janeiro, mas com o mundaréu presente na capital carioca, o plano foi adiado.

“Pude vê-lo muito próximo no papamóvel e já foi uma grande emoção, mas meu desejo era ir mais próximo e pedir a bênção”, recorda o fiel de 34 anos. Dez anos depois, em agosto de 2023, também avistou o pontífice num veículo durante a JMJ de Lisboa, num local que ninguém esperava. Mais uma vez, foram separados por um vidro.

O encontro finalmente ocorreu em 25 de maio de 2024, quando Narieudes esteve em audiência com o papa junto aos participantes do Congresso Internacional de Pastoral Juvenil, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. No centro mundial da fé católica, seu coração encheu-se de alegria.

“Quando cheguei próximo, ele perguntou: ‘Cachaça é água?’ Eu ri e disse que não, que era aguardente. Depois pedi a bênção, dizendo que queria ser enviado por ele e pela Igreja para viver um carisma novo na minha vida. Ele me abençoou e depois, num gesto de muita delicadeza, bateu no meu rosto e disse: ‘Coragem! Não desanime. Vós sois a esperança do mundo”.

Na ocasião, o caucaiense o convidou para vir ao Brasil novamente conhecer a Fazenda da Esperança, maior comunidade terapêutica da América Latina, que é o carisma e serviço vivenciado por ele. Francisco disse: “em breve”.

Para Narieudes, o primeiro papa latinoamericano deixa um legado de amor, misericórdia e esperança.

Numa de suas falas, ele pede para vencermos a globalização da indiferença. Ele quer que nós levemos essa esperança: que Cristo vive em todos os lugares, no trabalho, na faculdade, não só no templo. Ele amava a Igreja e seu povo assim como ele é. Para mim, foi um grande privilégio ter alguns minutos ao lado do papa Francisco. Narieudes Lima Assessor do projeto Espalhando Esperança

Presente entregue em mãos

Outro casal que se encontrou com Francisco foi Demetrius e Fabiana Osterne, em 2020, ano em que comemoraram as bodas de prata (25 anos de matrimônio). Após uma longa espera para a aprovação do pedido de encontro feito à Arquidiocese de Fortaleza - demorado, mas não impossível, diz Demetrius -, eles ficaram cara a cara com o papa.

Primeiro, participaram da missa celebrada na Casa Santa Marta, a residência papal, “cedinho, como ele celebrava de costume”. Após a missa, na Capela da Casa, havia cerca de 20 pessoas, que Francisco recebeu numa sala reservada. Na ocasião, os cearenses puderam conversar com ele por cerca de 5 minutos.

“O papa abençoou nossas alianças e nos encorajou no trabalho da Pastoral Familiar, que fazemos junto aos noivos que pretendem receber o Sacramento do Matrimônio, em Nossa Paróquia de Nossa Senhora da Penha, em Maranguape”, recorda Demetrius.

Legenda: Demetrius e Fabiana Osterne presentearam o papa Francisco com uma camisa do Fortaleza, em 2020 Foto: Arquivo pessoal

O casal também entregou ao pontífice uma camisa personalizada do Fortaleza Esporte Clube, time do coração do casal. “Ele agradeceu e pediu que rezássemos por ele”, lembra.

Em fevereiro deste ano, ao completarem 30 anos de casados, Demetrius e Fabiana conseguiram uma nova autorização para rever o pontífice, mas a reunião não foi possível porque ele estava internado no Hospital Gemelli, sendo tratado por problemas respiratórios. “Lá em frente, rezamos o terço pela saúde dele”, afirma o empresário.

Para Demetrius, Francisco deixa no casal uma marca de amor e respeito. “Sua luta em favor dos mais pobres e o incansável desejo de levar o Evangelho com fidelidade e coragem são motivos de inspiração. Hoje, ele descansa nos braços amorosos de Nossa Senhora, e muito dele habita em nós”, assegura.

