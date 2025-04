Corpo do papa Francisco é velado na Basílica de São Pedro em cerimônia aberta à visitação de fiéis

O corpo do papa Francisco deixou a Capela da Casa Santa Marta, nesta quarta-feira (23), e foi translado à Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde recebe as homenagens dos fiéis. Ele ficará disponível à visitação do público até o fim da tarde de sexta-feira (25), véspera do funeral.

O argentino Jorge Mario Bergoglio faleceu na segunda-feira (21), aos 88 anos, na Casa Santa Marta, sua residência oficial, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), quase um mês após receber alta de uma longa internação devido a problemas respiratórios.

Nesta quarta, as homenagens ao primeiro papa latino-americano começaram às 11h (horário local), 6h no Brasil, após os restos mortais serem translados, em uma procissão, da capela à Basílica de São Pedro.

Sobre os ombros do "sediários" pontifícios, o caixão de madeira e zinco com Francisco (diferente do tradicional, composto por três caixões encaixados) percorreu a Via della Sacrestia, rua que liga ambos os endereços, passando pela Praça dos Protomártires Romanos e saindo para a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. (Assista abaixo)

No trajeto, cerca de 20 mil pessoas saudaram a passagem do corpo com longos aplausos. No interior da basílica e, em frente ao altar da confissão, o caixão com o papa foi colocado no chão.

O corpo de Francisco permanecerá exposto para visitação dos fiéis até as 19h de sexta-feira (14h no Brasil). No dia seguinte, sábado (26), acontecerá o funeral do pontífice.

Veja também Mundo Acompanhe ao vivo primeiro dia do velório do papa Francisco no Vaticano Mundo Saiba o significado das vestes e ornamentos do papa Francisco usados em velório Ceará Ainda cardeal, Papa Francisco ajudou cearense em projeto de mestrado em Direito: 'foi decisivo'

Funeral do papa Francisco

A missa fúnebre será no sábado, às 10h pelo horário local (5h pelo horário de Brasília), na praça de São Pedro, diante da basílica onde o jesuíta argentino fez a última aparição pública, no Domingo de Páscoa (20).

Ao contrário dos antecessores, Francisco optou pela basílica de Santa Maria Maggiore de Roma como local de sepulcro, com uma lápide "simples", com somente uma palavra: "Franciscus", seu nome de papa em latim.

Segundo a imprensa italiana, meio milhão de fiéis são esperados para o funeral, assim como chefes de Estado e monarcas de todo o mundo.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmaram presença no evento, assim como o francês, Emmanuel Macron, e o ucraniano, Volodimir Zelensky. "Estamos ansiosos para estarmos lá!", disse Trump.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.