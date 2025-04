Causas da morte de Papa foram AVC e insuficiência cardíaca, revela Vaticano

O papa Francisco morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) combinado com quadro de insuficiência cardíaca, segundo revelou o Vaticano na tarde desta segunda-feira (21). O boletim médico apontou ainda que a condição do pontífice foi agravada por pneumonia bilateral, por bronquiectasias múltiplas, por hipertensão e por diabetes tipo 2.

O atestado de morte do papa aponta que ele teve um AVC cerebral e entrou em coma. Em seguida, ele teve um colapso cardiocirculatório irreversível às 2h35 no horário de Brasília (7h35) em Roma.

A certidão que confirmou o falecimento do Santo Padre foi assinada pelo médico Andrea Arcangei, diretor do Departamento de Saúde e Higiene da Cidade do Vaticano.

Ritos pós-morte do Papa

Uma série de ritos pós-morte do papa Francisco já começaram nesta segunda. Conforme o Vaticano, por volta das 14h, uma missa de sufrágio foi realizada na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Para 15h, foram marcados os ritos de constatação da morte e a deposição do corpo do pontífice no caixão. Essa última cerimônia ocorre na capela privada do papa, presidida pelo camerlengo Kevin Farrell.

O camerlengo é um cardeal que assume interinamente as funções do papado no período entre a morte do pontífice e a eleição do sucessor.