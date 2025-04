Saiba quem é Kevin Farrell, cardeal responsável pelo funeral do papa Francisco e pelo conclave

Com a morte do papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira (21), o cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, de 77 anos, irá governar interinamente o Vaticano, além de ser o responsável pelo funeral do papa e pelo conclave para a escolha do novo pontífice. As informações são do jornal O Globo.

Kevin Farrell é o presidente da Suprema Corte do Vaticano. Ele nasceu em 1947, em Dublin, capital da Irlanda. A carreira religiosa começou aos 19 anos, quando ingressou na Congregação dos Legionários de Cristo. Aos 31, foi ordenado como padre no Vaticano, pelo cardeal Eduardo Francisco Pironio.

No final dos anos de 1970, ele cursou Bacharelado de Artes na Universidade de Salamanca, na Espanha. Em seguida, foi para a Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, onde fez mestrado em Filosofia e licenciatura em Teologia.

O irlandês foi capelão da Universidade de Monterrey, no México, e depois assumiu funções de professor de estudos econômicos, diretor-geral e responsável por seminários e escolas de Legionários de Cristo na Europa.

Carreira nos EUA e chegada ao Vaticano

Farrell também se formou como mestre de Administração da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos - instituição que o concedeu título honorário de doutorado de Direito, em 2017.

Nos EUA, em 1984 ainda, foi incardinado na Arquidiocese de Washington e iniciou o serviço pastoral na Igreja São Tomás de Apolo, onde desempenhou cargos administrativos até assumir a secretaria financeira em 1998.

Em 2001, foi nomeado bispo-auxiliar de Washington pelo Papa João Paulo II, e a consagração episcopal aconteceu no ano seguinte. Em 2007, foi convidado a assumir a Diocese de Dallas, já no pontificado de Bento XVI.

O irlandês também foi nomeado chanceler da Universidade de Dallas, integrou o Conselho de Administração da Papal Foundation e foi presidente da Nova Evangelização da América, enquanto esteve nos Estados Unidos.

No pontificado de Francisco, Kevin Farrell se aproximou mais do Vaticano. Foi nomeado como prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, em 2016.

E, no mesmo ano, Francisco o consagrou como cardeal - quando recebeu o anel cardinalício, o barrete e o título de cardeal-diácono de São Juliano Mártir.

Três anos depois, o papa tornou Ferrell camerlengo da Igreja Católica, e, em janeiro de 2024, o irlandês assumiu também a presidência da Suprema Corte do Vaticano.

Carmelengo do Vaticano

Na ausência do papa, a responsabilidade pela administração da Igreja Católica e do Vaticano é do camerlengo, cargo de Kevin Joseph Farrell.

Além de atuar durante a ausência do papa, ele tem outras funções essenciais dentro da Igreja, como organizar o funeral do pontífice e conduzir o conclave para a escolha de um sucessor.

Farrell assumiu essas funções, por exemplo, quando Francisco ficou, entre fevereiro e março, internado no Hospital Gemelli para tratar de uma pneumonia bilateral.

A palavra camerlengo vem do latim medieval camarlingus, que, em tradução livre, significa "funcionário da câmara do soberano".