Fiéis se reúnem no Vaticano para acompanhar cerimônias fúnebres do papa Francisco

Horas após a morte do papa Francisco, fiéis começaram a se reunir no Vaticano para acompanhar os ritos do velório do pontífice. Passado o anúncio oficial, a Igreja deu início à tradicional Novendiales, os nove dias de luto oficial, e a Praça de São Pedro ficou lotada.

"Foi estranho. Foram alguns romanos que nos contaram. Eles ficaram tristes. Nós compartilhamos a tristeza deles, mesmo não acreditando muito", disse Pascale Girard, 57 anos.

"Ele era um papa próximo do povo, talvez um pouco mais dos pobres. Ele vinha da América Latina e, nesse sentido, rompia com Bento XVI [seu antecessor alemão]. Achávamos que ele era um papa no mínimo humano e moderno", declarou à AFP.

Neste ano de Jubileu, um "ano santo" que ocorre a cada quarto de século, peregrinos do mundo inteiro viajam para Roma, e esta segunda-feira não é exceção: milhares deles seguiram para São Pedro.

A primeira oração pública pelo papa, que faleceu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos, ocorrerá na praça às 19h30 (horário local) - 14h30 pelo horário de Brasília, conforme anúncio do Vaticano.

Milhares de fiéis devem comparecer à oração do rosário, que será presidida pelo cardeal italiano Mauro Gambetti.

Haverá ainda uma missa presidida pelo vigário para a diocese de Roma, cardeal Baldo Reina, às 19h na Itália (14h no horário de Brasília), na Basílica de São João de Latrão, em Roma.

Morreu, às 2h35 da madrugada desta segunda-feira (21), pelo horário de Brasília, o papa Francisco, aos 88 anos.

Ritos do velório do papa

O velório papal segue ritos históricos. Primeiro, acontece um velório reservado para membros do Vaticano, na capela de Santa Marta. Em um segundo momento, o corpo é levado para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis se despedem. A previsão é de que isso aconteça na quarta-feira (23).

Após a visitação está programada para acontecer uma cerimônia de corpo presente. A missa é ao ar livre, sendo seguida pelo sepultamento.

Francisco será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, considerada a primeira igreja do Ocidente dedicada à Virgem Maria.

PAPA MORREU AOS 88 ANOS

Morreu, às 2h35 desta segunda-feira (21), pelo horário de Brasília, o papa Francisco, aos 88 anos. O anúncio foi dado diretamente da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano.

Papa Francisco passou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, para o tratamento da pneumonia nos dois pulmões.

"Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz texto divulgado pelo Vaticano.

ÚLTIMA APARIÇÃO

No domingo de Páscoa (20), o pontífice fez a última aparição pública, na sacada da Basílica de São Pedro, para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi.

Durante o evento, o papa aproveitou para reiterar seu apelo pelo cessar-fogo imediato em Gaza. Por conta da saúde do pontífice, a mensagem em prol do fim da guerra foi lida por um assessor.

VIDA RELIGIOSA

Optando pelo caminho do sacerdócio, o argentino Jorge Bergoglio ingressou no seminário diocesano de Villa Devoto e, em 1958, entrou para o noviciado da Companhia de Jesus. Nesse período, contraiu uma grave doença respiratória e precisou remover parte do pulmão.

Após completar os estudos humanísticos no Chile, voltou à Argentina e, em 1963, obteve a licenciatura em Filosofia no Colégio São José, em San Miguel. Entre 1964 e 1966, foi professor de Literatura e Psicologia em colégios católicos. Em seguida, estudou Teologia e se licenciou na mesma instituição.

Em 13 de dezembro de 1969, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo Dom Ramón José Castellano. Nos anos seguintes, aprofundou a formação na Espanha e, em 1973, fez a profissão perpétua na Companhia de Jesus.

Ainda em 1973, tornou-se provincial dos jesuítas na Argentina, cargo que ocupou por seis anos.

Em 2001, foi nomeado cardeal pelo papa João Paulo II. Seis anos depois, esteve no Brasil para a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida (SP), durante a visita do papa Bento XVI.

Com a renúncia de Bento XVI, em 28 de fevereiro de 2013, iniciou-se o processo para a escolha do novo pontífice. Em 13 de março daquele ano, após cinco votações, Bergoglio foi eleito papa e apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para saudar os fiéis.