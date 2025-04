Com a notícia da morte do papa Francisco, igrejas em Fortaleza começaram a organizar missas em homenagem ao pontífice. Fiéis devem se reunir em diferentes pontos da capital cearense, na noite desta segunda-feira (21), para orações e celebrações em memória do líder da Igreja Católica, que morreu aos 88 anos.

O papa faleceu cerca de um mês após alta hospitalar para tratamento de uma dupla infecção nos pulmões. A causa oficial da morte deve ser divulgada durante esta tarde, segundo o Vaticano.

Em meio ao anúncio, a Arquidiocese de Fortaleza informou que ainda não há uma programação oficial prevista em razão do falecimento do pontífice. Apesar disso, algumas iniciativas isoladas já começaram a ser divulgadas.

Missas confirmadas em Fortaleza

Às 18h, a Comunidade Shalom realiza uma missa em intenção pela alma do papa, no Shalom da Paz, localizado na rua Maria Tomásia, no bairro Aldeota. Antes disso, às 17h30, será feita a Oração do Terço.

Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, uma missa será celebrada às 18h30.

Já no Centro Pastoral da Sapiranga, na rua Cristiano Moreira da Rocha, a Santa Missa em Memória do papa Francisco ocorrerá às 19h.

Morte do papa Francisco

O papa Francisco morreu, aos 88 anos, às 2h35 da madrugada desta segunda-feira (21), pelo horário de Brasília. O anúncio foi dado diretamente da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano.

Papa Francisco passou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, para o tratamento da pneumonia nos dois pulmões.

"Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino", diz texto divulgado pelo Vaticano.

