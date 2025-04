Papa Francisco, que faleceu na madrugada desta segunda-feira (21) após 12 anos de papado, realizou sua primeira grande viagem internacional poucos meses após assumir o posto. O Brasil, que sediava a Jornada Mundial da Juventude, foi o país a receber o pontífice.

Realizada de 23 a 28 de julho de 2013, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi um marco importante para a Igreja Católica. Mais de 3,5 milhões de pessoas participaram do evento.

O papa visitou diversos pontos do Rio de Janeiro, como a Praia de Copacabana e a favela da Varginha. Em discurso na comunidade, ele destacou o acolhimento do povo brasileiro.

“Desde o primeiro instante em que toquei as terras brasileiras e também aqui junto de vocês, me sinto acolhido. E é importante saber acolher; é algo mais bonito que qualquer enfeite ou decoração”, disse.

O pontífice também visitou o Hospital São Francisco de Assis, onde recordou a missão de São Francisco de Assis.

“Quis Deus que meus passos, depois do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, se dirigissem para um particular santuário do sofrimento humano, que é o Hospital São Francisco de Assis. É bem conhecida a conversão do Santo Patrono de vocês”, destacou.

Legenda: Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro teve recorde de público Foto: Divulgação/Vatican News

Durante a jornada, papa Francisco participou de 14 eventos, entre encontros, discursos, orações e atendimentos. Um dos momentos mais marcantes foi a via-sacra com jovens de Copacabana.

Após a encenação, o pontífice fez os fieis recordarem que a cruz de Jesus está plantada em nossos corações: “Não há cruz, por pequena ou grande que seja, da nossa vida que o Senhor não venha compartilhar conosco”, destacou.

Também em Copacabana, o papa celebrou a Missa de Envio para cerca de 3,7 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pelo Vaticano. Foi o recorde de público do ponto turístico.

PROTESTOS

A JMJ do Rio de Janeiro também teve registros de protestos. Manifestantes se reuniram contra o então governador, Sérgio Cabral, e até realizaram pedidos de "estado laico".

Veja também Mundo O que acontece após a morte do papa? Entenda o conclave, rito que sucede falecimento do pontífice Mundo Papa Bento XVI, último pontífice antes de Francisco, renunciou ao cargo; relembre Mundo Papa Bento XVI, último pontífice antes de Francisco, renunciou ao cargo; relembre

Em determinado momento, os manifestantes chegaram a se chocar com a multidão de fiéis.

RETORNO À AMÉRICA LATINA

A viagem ao Brasil também marcou o retorno do papa Francisco ao próprio continente. O pontífice foi o primeiro papa da América Latina e o primeiro fora da Europa em 1.200 anos.

Legenda: Papa Francisco visitou diversos pontos do Rio de Janeiro, como o teatro municipal Foto: Divulgação/Vatican News

Um dos momentos especiais foi um encontro com jovens fiéis argentinos. A delegação de trinta mil jovens foi motivada por Francisco.

“Deus quis que minha primeira viagem fosse ao Brasil”, disse na época. A Jornada Mundial da Juventude é considerada um dos maiores eventos realizados no Rio de Janeiro.

O evento foi criado em 1986 por João Paulo II para reunir jovens católicos de todo o mundo. A jornada inclui peregrinação, encontro com o papa e a festa da Juventude.

PAPA MORREU APÓS COMPLICAÇÕES DE PNEUMONIA

A morte de papa Francisco, aos 88 anos, foi anunciada diretamente da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano.

O pontífice passou mais de cinco semanas internado no Hospital Gemelli, em Roma, para o tratamento da pneumonia nos dois pulmões. Ele superou a fase crítica da doença e recebeu alta no fim de março.

Francisco fez sua última aparição pública no domingo de Páscoa (20), na sacada da Basílica de São Pedro, para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi.

“Caríssimos irmãos e irmãs, é com profunda tristeza que comunico o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã [pelo horário da Itália], o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da Sua Igreja”, afirmou o Cardeal Kevin Farrell.