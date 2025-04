Lula e Janja irão ao funeral de Papa Francisco em Roma; data será definida

O presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja irão comparecer ao funeral do Papa Francisco em Roma. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, informou o g1. O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos.

A comitiva brasileira ainda deve ser anunciada, de acordo com o governo. A previsão é de que os nomes sejam confirmados nesta terça-feira (22).

A data da viagem, contudo, ainda será confirmada, já que depende do Vaticano. Segundo os ritos da Igreja Católica, o funeral de um papa acontece entre o quarto e o sexto dia após o falecimento.

Luto oficial no Brasil

O presidente Lula havia, ainda na manhã da segunda, havia declarado luto oficial de sete dias no Brasil pela morte do Papa Francisco.

"É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de sete dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mario Bergoglio, Sua Santidade o Papa Francisco, a quem serão tributadas honras fúnebres de Chefe de Estado", diz o decreto de luto publicado no "Diário Oficial da União".

As bandeiras em frente ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal também estão hasteadas a meio mastro, simbolizando o luto nos prédios públicos.

Lula também manifestou pesar pela morte de Francisco em vídeo publicado na noite desta segunda.

"Francisco foi o papa do acolhimento e por isso acordamos hoje um pouco orfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamento. (...) Francisco foi o papa de todos, mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não tem voz, das vítimas do abandono e da fome". Lula Presidente do Brasil

Como presidente, Lula encontrou com Papa Francisco duas vezes: uma em junho de 2023, durante viagem de Lula a Itália, e em 2024, durante a cúpula do G7, também realizada na Itália.

Uma visita a Francisco foi o primeiro compromisso internacional de Lula após deixar a prisão — antes mesmo de ser eleito a presidência da República pela terceira vez.

Também como presidente, mas ainda no primeiro mandato, Lula estava no funeral de outro pontífice. Em 2005, ele compareceu à despedida do Papa João Paulo II — essa foi a última vez que um papa em exercício morreu.

Trump também irá a funeral papal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também irá comparecer ao velório de Papa Francisco. O anúncio foi feito por ele por meio de sua rede social, 'Truth Social'.

Trump informou que a primeira-dama estadunidense, Melania Trump, irá acompanhá-lo.

O presidente dos EUA também ordenou que as bandeiras do país fossem hasteadas a meio mastro em honra a Francisco e lamentou a morte do pontífice.

"Ele é um homem muito bom que amou o mundo. E ele amou especialmente as pessoas que estavam passando por momentos difíceis. E isso é bom para mim", disse.