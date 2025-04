Autoridades nacionais e cearenses lamentam morte do papa Francisco; veja mensagens

A morte do papa Francisco, aos 88 anos, anunciada pelo Vaticano nesta segunda-feira (21), sensibilizou o mundo. Autoridades nacionais no Brasil e locais no Ceará lamentaram a morte e publicaram homenagens, nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma foto em que beija o rosto do papa Francisco. "A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos", destacou.

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana, também publicou uma fotografia de um encontro com o papa, quando entregou para o pontífice uma lembrança do padre Cícero Romão Batista. "O mundo, pelo qual o senhor lutou para deixar mais humano e justo, fica com seus ensinamentos sobre fé e amor aos que mais precisam", pontuou Camilo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que, "como judeu, expresso a minha mais profunda admiração e respeito pela vida e obra do Papa". "Em 2019 tive a honra de assistir a uma missa celebrada pelo Papa Francisco, e essa experiência me deixou uma marca profunda. Sua presença, sua palavra e sua benção ficarão para sempre em minha memória", lembrou.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, destacou que o que mais marcou a passagem do papa Francisco "foram as transformações que ele promoveu. Francisco foi o símbolo do diálogo, do acolhimento, da compreensão e, principalmente, da inclusão".

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, que está em viagem à China, publicou: "Vai em paz, Papa Francisco. Seu legado de amor e dedicação aos mais pobres e desassistidos jamais será esquecido".

A governadora em exercício do Ceará, Jade Romero, lamentou a morte do papa: "Que tristeza nos despedirmos do papa Francisco. Ele nos deu a honra de termos um pontífice latino-americano e encantou o mundo com sua generosidade e respeito às diferenças. Obrigada, papa Francisco. Seu trabalho e ensinamentos ficarão em nossas memórias".

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, lembrou da cena em que o papa Francisco rezou por todo o mundo, sozinho na Praça São Pedro, durante a pandemia de Covid-19. "Partiu o Santo Padre, mas seus ensinamentos de justiça e empatia ficarão para sempre em nossos corações. Que Deus o receba na Eternidade, Francisco", concluiu.