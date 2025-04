Jade Romero assume o Governo do Ceará; Elmano embarca para viagem à China

A vice-governadora Jade Romero (MDB) assumiu, na tarde deste sábado (19), o comando do Governo do Ceará. Ela deve permanecer na função até o próximo dia 27 de abril, quando o chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT), retorna da viagem à China, onde cumpre uma série de agendas.

“Embarco para a China, onde cumprirei uma agenda intensa com foco na atração de novos investidores para o Ceará. Entre os compromissos, participarei de uma das maiores feiras do setor automobilístico do mundo. Enquanto isso, o Governo do Estado estará muito bem representado pela nossa vice-governadora Jade Romero, que assume interinamente. Desejo a ela um excelente trabalho”, escreveu Elmano nas redes sociais.

“Obrigada pela confiança, governador Elmano! Boa viagem e que mais boas notícias venham para o nosso Estado”, respondeu Jade.

Na China, Elmano deve encontrar investidores em Pequim e em Xangai para reuniões sobre o Polo Automobilístico do Ceará.

O governador estará acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, e do presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa. O presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Romeu Aldigueri, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante, também integram a comitiva.

Polo Automobilístico

Com certidão de funcionamento já vigente, o Complexo Industrial Automobilístico vai funcionar em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ideia é tocar um modelo inédito de planta automotiva multimarcas no Brasil, produzindo veículos eletrificados e/ou híbridos, por encomenda de terceiros. As primeiras unidades devem sair da linha de montagem no primeiro semestre de 2025.

A iniciativa contará com cerca de R$ 400 milhões em investimento e deve gerar 255 empregos diretos na primeira fase. Inicialmente, é estimada a produção de 40 mil veículos, distribuídos em modelos para marcas distintas. O Estado, inclusive, possui acordos firmados para a produção de seis modelos de veículos eletrificados para três importantes marcas mundiais.

Nesse sentido, o complexo industrial tem como âncora e parceira a Comexport, maior empresa de comércio exterior e supply chain do Brasil. Marcas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche atuam no Brasil por meio da Comexport.

Veja também PontoPoder Elmano viaja à China para tratar sobre Polo Automobilístico do Ceará; Jade Romero assume o governo Victor Ximenes Polo automotivo do Ceará avança e abre caminho para divulgação de marcas

Transparência pública

Para a viagem, Elmano receberá quatro diárias e meia, no valor unitário de R$ 2.856,65; duas ajudas de custo no valor unitário de R$ 2.856,65; e passagens aéreas no valor de R$ 66.375,96, custeados com a dotação orçamentária da Casa Civil, além de seguro-viagem. As informações estão na edição do Diário Oficial do Estado de 15 de abril. Os cálculos foram efetuados com base na cotação do dólar do dia 14, de R$ 5,89.