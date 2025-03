Polo automotivo do Ceará avança e abre caminho para divulgação de marcas

Após a publicação, no Diário Oficial da União, da certidão para o funcionamento do Polo Automotivo do Ceará, no município de Horizonte, o empreendimento deverá engatar marcha acelerada. Esse trâmite burocrático era essencial para garantir a segurança jurídica necessária aos investidores.

Superado o entrave, a expectativa agora é que seja divulgada a primeira marca a integrar o complexo industrial. Ainda não há prazo para tal, mas a novidade não deve tardar a chegar.

Articulações

Há vários meses, o Governo do Estado e a maior investidora do projeto, a empresa Comexport, vêm promovendo reuniões sobre o empreendimento. Conforme apurou esta Coluna, há marcas com tratativas avançadas para se instalar no polo, mas cláusulas de confidencialidade impedem a divulgação. O Estado deverá manter a cautela até que todos os termos estejam resolvidos.

Nos bastidores, o presidente da Adece (Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará), Danilo Serpa, tem sido o principal articulador do projeto, atuando desde sua concepção. O governador Elmano de Freitas também se empenhou pessoalmente em desatar nós com o Governo Federal, como a publicação da certidão.

O investimento inicial no projeto é de R$ 400 milhões. A priori, serão produzidos 6 modelos de 3 marcas distintas, com foco em veículos híbridos e elétricos. Esta Coluna foi a primeira a noticiar o empreendimento, em agosto do ano passado.

Também em agosto, quando o Estado anunciou o polo multimarcas, a previsão inicial era produzir os primeiros veículos ainda no primeiro semestre de 2025, prazo que não será cumprido.