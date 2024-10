Estado desapropria mais de 200 campos de futebol para montadora de carros

O Estado do Ceará desapropriou oficialmente o terreno onde vai funcionar a montadora de veículos multimarcas, em Horizonte. A informação consta no Diário Oficial do Estado.

A área contempla 215 hectares, o equivalente a mais de 200 campos de futebol.

No mês passado, a Ford havia comunicado a transferência da antiga fábrica da Troller, de veiculos off road, para o Governo do Estado.

O novo polo em que serão fabricados automóveis híbridos e elétricos fica justamente na área da Troller - e ocupará ainda terras adjacentes.

Marcas

A expectativa é que sejam anunciadas ainda neste ano as primeiras marcas que produzirão seus carros no polo industrial cearense.

O Estado trabalha nos ajustes finais para divulgar os nomes (ou, pelo menos, o primeiro deles), que no momento estão sendo guardados por conta das cláusulas contratuais de sigilo.

Nas últimas semanas, o presidente da Adece (Agência de Desenvolvimento do Ceará), Danilo Serpa, esteve novamente na China dialogando com potenciais investidores. Serpa foi o principal agente do Estado na costura do acordo com a Comexport, que investirá inicialmente R$ 400 milhões na planta.

