Marca chinesa está entre as que fabricarão carros na montadora do Ceará, diz Elmano

Uma das empresas que deverá se instalar no Polo Automobilístico do Ceará, em Horizonte, é chinesa. O governador Elmano de Freitas informou a esta Coluna que terá, em breve, uma reunião com os investidores chineses.

"Eles já vieram a Fortaleza. Visitaram a fábrica da Troller. É uma empresa muito grande", destacou ele. O nome da marca ainda não pode ser revelado por conta de cláusulas de confidencialidade assinadas entre as partes.

100 mil carros por ano

Conforme o governador, no pico, a montadora multimarcas poderá produzir até 100 mil carros por ano. No início das operações, deverão ser entregues 10 mil veículos por ano e na etapa média, 40 mil.

A ideia é que, além dos carros híbridos e elétricos, que serão o foco do empreendimento, também seja implantada no polo uma indústria de peças automotivas.

Fábrica de peças

"Nós negociamos com o Governo Lula uma mudança na lei do programa Mover, que permite a importação de peças para montagem de carros por um tempo determinado. Quando a peça for produzida no Brasil, é obrigatório comprar essa peça nacional. E vai ser apresentado ao Congresso um cronograma para definir com que prazo essas peças serão produzidas no Brasil. Nós também queremos que as peças para montar os carros sejam fabricadas aqui", relatou.