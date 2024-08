Montadora vai produzir 40 mil carros elétricos por ano e gerar até 9 mil empregos no CE

O Ceará fechou acordo para receber uma indústria automotiva multimarcas, que produzirá carros elétricos e híbridos, com um investimento inicial de R$ 400 milhões, assinado com a Comexport, uma gigante do comércio exterior.

Esta Coluna antecipou em primeira mão o empreendimento, cujos detalhes estão sendo revelados pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e pelo governador Elmano de Freitas, nesta sexta-feira (9), em Fortaleza.

A projeção é que os primeiros carros já saiam da linha de montagem no primeiro semestre de 2025. A indústria terá capacidade de produzir 40 mil veículos na primeira fase.

A implantação dessa planta multimarcas no Ceará é pioneira no Brasil e representa mais desenvolvimento econômico e oportunidades para o nosso povo. É resultado de um trabalho de articulação e planejamento para atrair esse importante empreendimento, que é muito maior do que uma indústria automobilística. O Polo Automobilístico é um modelo, bem sucedido em outros países. O nosso compromisso é atrair mais empresas, oferecendo mão de obra qualificada e uma localização estratégica privilegiada." Elmano de Freitas Governador do Ceará

Liderada pelo governador, a prospecção do investimento passou por diversas etapas, entre viagens, reuniões no Brasil e exterior, negociações e ajustes burocráticos, tendo como um dos principais articuladores o presidente da Adece, Danilo Serpa.

Entenda o modelo de multimarcas

O projeto do Polo Automobilístico do Ceará, a ser construído em Horizonte, na Região Metropolitana, vai operar sob um modelo inovador para o Brasil.

A sistemática de multimarcas, que já funciona em outros mercados internacionais, permitirá que diversas empresas do setor produzam seus modelos no Ceará dentro do mesmo complexo industrial. Algumas delas, mundialmente consagradas, devem ser anunciadas em breve, apurou esta Coluna.

Até 9 mil empregos gerados

O investimento de R$ 400 milhões será apenas para a primeira etapa. Nas fases seguintes, deverão ser atingidas cifras bilionárias. Segundo o Governo, há um potencial de geração de 9 mil empregos diretos e indiretos até a maturação do projeto. No primeiro momento, estão previstas 255 vagas diretas.

Com a promulgação do Mover - Programa de Mobilidade Verde e Inovação do Governo Federal, ficaram estabelecidas as condições para o investimento, criando diretrizes para produção e comercialização de veículos no Brasil, com especial incentivo a veículos de nova energia, que estão no foco do empreendimento.

O Polo contará com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), como gestora operacional da área.

O terreno onde será instalada a montadora, em Horizonte, foi cedido pela Adece para a Comexport, em regime de comodato. Trata-se da mesma área onde a Ford produzia os veículos off road da marca Troller, encerrada pela companhia norte-americana em 2021.

Novo momento para a indústria cearense

Naquele ano, o Ceará perdia sua última montadora relevante. O Estado, ao transcorrer de diferentes gestões, nutriu por décadas o sonho de prospectar um investimento neste setor, enquanto via vizinhos nordestinos, como Pernambuco e Bahia, lograrem êxito.

Agora, com esse grandioso projeto, o objetivo será, enfim, cumprido. E, melhor ainda, com a produção de veículos modernos, alinhados às novas tendências globais, com baixa ou nenhuma emissão de carbono, o que também de encaixará com as plantas de hidrogênio verde a serem instaladas no Pecém, nesta década.

Trata-se, portanto, de um novo despertar da indústria cearense, que gerará frentes inexploradas de renda e emprego para a população.