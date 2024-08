Alckmin e Elmano vão anunciar montadora de veículos para o Ceará

O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, vai anunciar, na sexta-feira (9), ao lado do governador Elmano de Freitas, um grande investimento privado para o Estado.

Conforme apurou esta Coluna, trata-se do início da implantação do Polo Automobilístico do Ceará, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A expectativa é que seja anunciada uma montadora de veículos para esse novo complexo industrial, onde deverão, futuramente, ser produzidos carros de diversas marcas.

Apontado como uma grande conquista para a economia cearense, o novo empreendimento vem sendo guardado a sete chaves pelo Governo do Estado, que escolheu com cuidado o momento da divulgação.

Nos últimos meses, ocorreram várias viagens e reuniões com agentes do Estado e investidores para costurar os detalhes dos acordos.

Terreno da Ford

O polo industrial ficará no espaço que antes era ocupado pela fábrica da Troller, marca encerrada pela Ford. Nas últimas semanas, ainda houve ajustes finais com a companhia norte-americana em relação ao terreno.

A expectativa é que o complexo receba gradualmente novos investimentos privados ao longo do tempo, tornando-se uma espécie de hub da indústria automotiva no Ceará.

Antigo sonho vira realidade

Prospectar uma montadora de carros para o Estado é um velho sonho que atravessou diferentes gestões estaduais nas últimas décadas.

Estratégico para a geração de empregos, o aumento do PIB e a redução das desigualdades regionais, esse tipo de empreendimento costuma ser disputado a tapa pelos estados, em especial no Sudeste, onde se concentra a maior parte dessas indústrias.

Na agenda de Alckmin, também está o anúncio de investimento da Vestas, fabricante de turbinas eólicas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil