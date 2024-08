Ceará vai receber 'grande investimento' no setor automobilístico, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas antecipou, durante evento presidencial no Pecém, nesta sexta-feira (2), que o Ceará receberá um "grande investimento" privado no setor automobilístico.

Elmano apenas soltou este spoiler, sem dar mais detalhes sobre o empreendimento.

O projeto tem ligação com a recente criação de um Polo Automobilístico, concebido via decreto.

Conforme apurou esta Coluna, a expectativa é que o Estado volte a ter uma mais montadoras de veículos na mesma na área onde ficava a fábrica da Troller, em Horizonte. A Ford, dona da marca off-road, decidiu, em 2021, encerrar as atividades da indústria como parte de seu plano de desinvestimento no Brasil.

Impacto econômico

Governo Federal e Estado discutem a melhor data para o anúncio. Fontes desta Coluna afirmam que o empreendimento é robusto e terá forte impacto para o futuro da economia estadual.

As negociações com os investidores acontecem há meses, com viagens e reuniões no Brasil e no exterior.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil