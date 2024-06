Decreto de Elmano cria Polo Industrial Automobilístico em Horizonte

O Governador Elmano de Freitas criou, via decreto, publicado no Diário Oficial do Estado, um Polo Industrial Automobilístico, a ser instalado em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo o decreto, o objetivo é "incentivar o estabelecimento de novas empresas do setor automobilístico no Estado; desenvolver programas de capacitação e treinamento para profissionais da área, em diferentes níveis; criar ambiente propício para redução de custos de logística e estoques, bem como permitir melhor acompanhamento e avaliação dos fornecedores".

As articulações do novo empreendimento serão de competência da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (Adece).

Perspectivas para a indústria

Esse novo polo pode abrir novas perspectivas para o setor automotivo cearense, que sofreu derrotas ao longo dos últimos anos, com a saída da Troller e a opção de investimento de grandes montadoras por Pernambuco e Bahia.

Em abril, o presidente da Adece, Danilo Serpa, esteve em missão na China, em busca de prospectar investidores nessa área. As tratativas foram consideradas promissoras.

