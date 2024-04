Danilo Serpa prospecta empresas automotivas para o Ceará na China

Em missão na China para prospectar empresas automobilísticas para o Ceará, o presidente da Adece (Agência de Desenvolvimento do Estado), Danilo Serpa, cumpriu uma série de agendas e negociações com potenciais investidores. A viagem se encerra na sexta-feira (26).

O executivo esteve reunido com 9 empresas no território chinês, onde visitou fábricas, conheceu os processos produtivos, a cultura industrial e os modelos produzidos em cada planta. Serpa apresentou aos CEOs das companhias as potencialidades do Ceará.

A missão já rende frutos. Algumas empresas chinesas marcaram visitas ao Ceará para conhecer a infraestrutura e as vantagens estratégicas oferecidas pelo Estado.

Esse pode ser um passo importante para a eventual concretização do sonho cearense de contar com uma grande montadora, algo que outros estados nordestinos, como Pernambuco e Bahia, já conseguiram.

Após a saída da Troller do Estado, esse objetivo se tornou ainda mais relevante para a economia cearense.

Convém lembrar ainda que diversas montadoras anunciaram recentemente investimentos multibilionários para suas unidades fabris no Brasil. O Ceará precisa voltar a ser um ator nessa atividade industrial e garantir investimentos.