Ford transfere antiga fábrica da Troller, em Horizonte, para o Governo do ceará

Após um acordo assinado entre a Ford e o governo do Ceará, a empresa anunciou a transferência da fábrica que possuía no município de Horizonte ao Estado. O comunicado da multinacional estadunidense foi feito nesta segunda-feira (23). No local, era produzido o utilitário Troller. As informações são do portal Valor Econômico.

Em agosto deste ano, o governo do Ceará já tinha anunciado que a antiga fábrica da Ford seria “um modelo inédito de fábrica multimarcas no Brasil”. A automotiva multimarcas terá investimento inicial de R$ 400 milhões. A ideia é que diversas empresas produzam seus modelos dentro do mesmo completo industrial.

A expectativa é de que 255 empregos diretos já sejam gerados na primeira fase. A fábrica será instalada no espaço que antes era ocupado pela fábrica da Troller, a partir da desapropriação do terreno da planta e de terrenos vizinhos.

No local, devem ser produzidos veículos eletrificados e híbridos sob encomenda. A produção deveria iniciar no primeiro semestre de 2025.

Compra da fábrica da Troller

A fábrica da Troller foi adquirida pela Ford em 2007. No entanto, em 2021, a montadora estadunidense encerrou a produção de veículos no Brasil.

Ainda segundo o Valor Econômico, a transferência desse complexo ao Ceará segue modelo que a Ford adotou na Bahia, em que decidiu construir um complexo industrial na fábrica de Camaçari (BA). No local, serão produzidos veículos da BYD.