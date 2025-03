Itaitinga é 1ª cidade a integrar programa que facilita abertura de empresas em 2025

Itaitinga se tornou o primeiro município a aderir ao programa Empresa + Simples em 2025. A iniciativa, coordenada pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), tem como objetivo desburocratizar e acelerar o processo de abertura de empresas de baixo risco no estado.

Com a adesão, empreendedores do Município passam a contar com um fluxo digital e integrado que permite formalizar novos negócios em até cinco minutos, por meio do Portal de Serviços da Jucec.

O processo envolve a integração entre órgãos como Secretaria da Fazenda, Corpo de Bombeiros, secretarias municipais e vigilância sanitária, garantindo licenciamento automático e isenção de taxas.

"A adesão de Itaitinga ao programa Empresa + Simples é um avanço para o nosso município. Facilitamos a abertura de empresas, incentivando novos negócios e a geração de empregos. Queremos um ambiente favorável ao empreendedorismo, fortalecendo a economia local e melhorando a qualidade de vida da população", comenta Marquinhos Tavares, prefeito da cidade.

O município, aliás, vem se destacando como um relevante hub de negócios, com foco especialmente em logística, abrigando grandes centros de distribuição de mercadorias.

