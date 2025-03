Inscrições para concurso Seas-CE terminam nesta segunda-feira (24); veja detalhes

Terminam nesta segunda-feira (24) as inscrições para concurso da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (Seas). Ao todo, são 145 vagas temporárias para os cargos de socioeducador, para nível médio, e analista socioeducativo, para nível superior.

As inscrições podem ser feitas no site da Universidade de Patativa, a banca organizadora. Será necessário o pagamento de R$ 90 de taxa para os candidatos de nível médio e R$ 140 para os de nível superior.

A remuneração dos cargos será de R$ 2.804,11, com cargas horárias de 44 horas semanais para a função de socioeducador e 40 horas para analista socioeducativo.

O edital dispõe de alguns critérios para que a solicitação de isenção da taxa seja aceita. Os candidatos precisam apresentar documentos que comprovem um dos seguintes pontos:

Doadores de sangue no Ceará;

Egresso do ensino médio de escola pública;

Pessoa com deficiência

Alunos que estudam ou concluíram estudos em entidades de ensino público cuja família possua renda de até dois salários mínimos

Pessoa hipossuficiente

Entre as 40 vagas para analista socioeducativo, há a distribuição para as seguintes áreas: assistente social, com 16 vagas; psicólogo, com 13 vagas; e pedagogo, com 11 vagas.

As provas objetivas da seleção serão realizadas no dia 13 de abril, e o resultado deve ser divulgado no dia 21 de maio.

