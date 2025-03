Inscrições para o concurso da Caesb-DF começam nesta sexta-feira (21); veja salários e benefícios

Começam nesta sexta-feira (21) as inscrições do concurso público da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Inicialmente, essa etapa estava prevista para janeiro deste ano, mas foi adiada após decisão do Tribunal de Contas do Estado. Ao todo, serão ofertadas 82 vagas imediatas com salários de até R$ 11.961,34.

>>> Veja o edital atualizado

Os interessados em participar do certame podem acessar o site da Cebraspe, a banca organizadora, para solicitar a inscrição até o dia 9 de abril. É necessário pagar uma taxa de R$ 71, para os candidatos com nível médio, e R$ 92 para os com nível superior.

As oportunidades são para diversos cargos, como advogado, contador, pedagogo, economista, químico, geógrafo e analista de sistemas, para nível superior. Já para o nível médio há vagas para eletricista e cargos técnicos em diversos setores, como telecomunicação, saneamento e hidrologia.

De acordo com o edital, as cargas horárias são de 220 horas mensais. Após a aprovação, os servidores serão submetidos a um estágio probatório, que concede um benefício de até R$ 1.087,39 ao salário inicial

PROCESSO SELETIVO

A seleção vai acontecer, inicialmente, por meio de uma prova objetiva, em Brasília, a ser aplicada no dia 22 de junho para todos os cargos. Após isso, os participantes terão que realizar uma prova discursiva no dia 28 de setembro. Dois meses depois, entre os dias 25 e 26 de novembro, os candidatos de nível superior também terão que passar por uma prova de títulos.

Ao fim do mesmo mês, no dia 30, os interessados no cargo de Agente de Operações de Sistema de Saneamento, com especialidade para estação de tratamento, precisarão realizar um teste de aptidão física que também será aplicado na Capital Federal.

De acordo com o cronograma atualizado do concurso, o resultado final da seleção deve ser divulgado no dia 19 de janeiro de 2026.

CRONOGRAMA

Inscrições: de 21 de março até 9 de abril

Data final do pagamento da taxa de inscrição: 11 de abril

Prova objetiva: 22 de junho

Avaliação psicossocial e heteroidentificação: 17 de agosto

Prova discursiva: 28 de setembro

Prova de títulos (nível superior): 25 e 26 de novembro

Resultado final: 19 de janeiro de 2026

