Resultado CNU: candidatos aprovados sub judice são incluídos em listas

Os 27 candidatos aprovados sub judice foram incluídos nos resultados do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Os nomes foram divulgados em 13 editais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta terça-feira (18), no Diário Oficial da União (DOU).

O que é candidato sub judice? São aqueles que recorreram do resultado na Justiça e conseguiram uma decisão liminar para continuar no concurso.

>> Consulte os novos editais

As novas publicações incluem participantes sob judice tanto nas listas de aprovados (vagas imediatas e de cadastro reserva), quanto nas de convocados para matrículas em cursos de formação.

Os candidatos sub judice convocados para cursos de formação poderão fazer matrícula nos cursos já programados para os próximos meses.

Segundo o MGI, esses candidatos estão sendo contatados diretamente pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), de quem receberão as instruções para a respectiva matrícula.

