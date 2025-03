UFCA abre concurso público com cinco vagas para professor; veja detalhes

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) lançou edital para concurso público destinado ao provimento de cinco vagas para o cargo de professor. As oportunidades são voltadas aos cursos de arquivologia, museologia, ciência da computação e engenharia de software — em unidades acadêmicas do campus de Juazeiro do Norte.

As inscrições já começaram e vão até 4 de abril, exclusivamente pelo portal da UFCA, mediante pagamento da taxa de R$ 287. Candidatos que atendam aos critérios estabelecidos na legislação poderão solicitar isenção da taxa.

Veja também Papo Carreira Ministério da Saúde anuncia novo edital do Mais Médicos com 2,2 mil vagas e cadastro reserva Papo Carreira Nota de corte da Ebserh: veja pontuação mínima para ser aprovado no certame

O certame prevê três vagas para ampla concorrência, uma para candidatos negros e uma para pessoa com deficiência, respeitando as políticas de inclusão vigentes.

Remuneração

Os aprovados atuarão em regime de dedicação exclusiva (DE), com remuneração inicial de R$ 11.481,64, composta pelo vencimento básico, retribuição por titulação e auxílio-alimentação.

Os docentes selecionados para os cursos de arquivologia e museologia irão atuar no Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA/UFCA) e os professores de ciência da computação e engenharia de software atuarão no Centro de Ciências e Tecnologia (CCT/UFCA).

Áreas e requisitos

As vagas estão distribuídas nos seguintes setores de estudo:

Fundamentos Teóricos e Práticos da Museologia – Graduação em Museologia e Doutorado em Museologia ou Ciência da Informação.

Fundamentos Teóricos e Práticos da Arquivologia – Graduação em Arquivologia e Doutorado em Ciência da Informação.

Metodologias e Técnicas de Programação – Graduação e Doutorado em áreas correlatas à Computação.

Sistemas Computacionais – Graduação e Doutorado na área de Computação.

Sistema de Arquitetura e Organização de Computadores – Graduação e Doutorado em áreas de Computação e Engenharia correlatas

O concurso será composto por três etapas: prova escrita discursiva, prova didática e avaliação de títulos. A aprovação exigirá nota mínima de 7,0 em cada uma das etapas eliminatórias.

O resultado das inscrições está previsto para ser publicado no dia 11 de abril. O calendário de provas – com dias, horários e locais de aplicação – deve ser divulgado no dia 14 de março.

A posse dos aprovados ocorrerá em qualquer unidade da UFCA, conforme a necessidade da instituição.