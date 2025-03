Prefeitura de Barroquinha, no Interior do Ceará, abre seleção com 107 vagas e salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Barroquinha, localizada a 387,8 km de Fortaleza, anunciou a abertura de seleção para inúmeras áreas de atuação. Ao todo, são 107 vagas para formação de cadastro de reserva com salários que variam de R$ 759 a R$ 8.045,00. Os aprovados poderão ser lotados nas secretarias de Educação, de Saúde e do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

Interessados têm até esta sexta-feira (21), das 14h às 16h30, para realizar, presencialmente, as inscrições no Prédio do Polo de Convivência Social Vicente Veras, situado à Rua Augusta Veras S/N, centro de Barroquinha. Não será cobrada taxa para a inscrição. Todos os detalhes do edital estão disponíveis aqui.

Há vagas de motorista, psicólogo, advogado, auxiliar de serviços gerais, fonoaudiólogo, médico psiquiatra, psicopedagogo, instrutor de dança e capoeira, educador social, entrevistador, auxiliar de arquivo, nutricionista e muito mais. Segundo o edital, durante o prazo de validade do processo seletivo, que é de 12 meses, poderão ser convocados os candidatos do cadastro de reserva para as funções estipuladas.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

No local, além de informar dados pessoais, o candidato deverá apresentar as cópias dos seguintes documentos:

Formulário de Inscrição (extraído do site da Prefeitura Municipal de Barroquinha – www.barroquinha.ce.gov.br)

Carteira de identidade, CPF e 02 (duas) fotos 3x4;

Título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral junto à Justiça Eleitoral;

Comprovante de endereço;

Comprovante da escolaridade em conformidade com a habilitação exigida para o cargo a que irá concorrer;

Curriculum Vitae;

Títulos Acadêmicos, se for o caso(certificados emitidos por instituições devidamente licenciadas por Instituição Oficial ou devidamente reconhecidas e/ou revalidadas, conforme o caso).

PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo é composto por duas fases: prova objetiva e análise curricular. A primeira será realizada no momento da inscrição do candidato, onde será verificado se o mesmo tem aptidão para concorrer ao cargo a que se inscrever.

Na segunda etapa, a prova escrita de caráter objetivo, os pleiteadores serão testados com 30 questões de múltipla escolha, onde apenas uma das opções é correta. Cada questão terá um valor de dois pontos. Seguirá no processo o candidato que atingir um mínimo de 30% de questões corretas.

