Cearense Matheus Lima quebra recorde que durava desde 1997; atleta está na final dos 400m no Mundial de atletismo indoor

O cearense Matheus Lima se classificou para a final do Mundial de atletismo indoor na categoria dos 400m. Nas eliminatórias, o jovem de 21 anos bateu o recorde brasileiro, que durava desde 1997 e pertencia ao seu treinador Sanderlei Parrela, e sul-americano com o tempo de 45s79.





Na semifinal, Matheus ficou com o quarto melhor tempo, 46s22, atrás apenas do trio dos Estados Unidos: Brain Faust, Jacory Patterson (empatados com 45s89) e Christopher Bailey (45s91). A grande final está marcada para este sábado (22), às 9h55.

Matheus Lima nasceu em Fortaleza (CE) e despontou em 2024 como grande promessa do Brasil na modalidade. Nas classificatórias para Paris 2024, o fortalezense conseguiu a vaga para as Olimpíadas com o segundo melhor tempo dos 400m rasos da história do Brasil. Este é o seu primeiro mundial indoor.





O atletismo indoor é diferente do outdoor. O indoor é realizado em ambientes fechados, sendo assim mais protegido das condições climáticas e adversas, enquanto o outdoor é realizado ao ar livre, sujeito a variações de clima e de terreno. Além disso, a pista indoor geralmente tem 200 metros de comprimento, com inclinações nas curvas para evitar que os atletas sejam empurrados para fora da pista por conta da força centrífuga. Já a pista outdoor tem 400 metros de comprimento.