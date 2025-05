Fortaleza é confirmada como cidade-sede da Copa do Mundo Feminina 2027

Fortaleza foi oficialmente confirmada nesta terça-feira (7) como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. O anúncio oficial foi feito pelo governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas e pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. A competição com 32 seleções ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho. A seleção brasileira está classificada por ser a sede.

A escolha de Fortaleza como palco do maior evento do futebol feminino mundial reforça o reconhecimento da infraestrutura esportiva da cidade e seu potencial turístico. A Arena Castelão, um dos principais estádios do país, foi novamente incluída entre os grandes palcos internacionais do futebol, após sediar jogos da Copa de 2014.

Ao todo, oito estádios receberão os jogos. São eles: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Pernambuco (Recife), Arena Castelão (Fortaleza), Fonte Nova (Salvador), Mané Garrincha (Brasília) e Beira-Rio (Porto Alegre).

A expectativa é de que Fortaleza seja palco de grandes confrontos da fase de grupos e possa, inclusive, sediar partidas eliminatórias.

Legenda: Fortaleza será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 Foto: Tiago Stille/Ascom Casa Civil Ceará

Processo de escolha das sedes

O processo de escolha das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina 2027 começou em agosto de 2024 e foi realizado de maneira clara e estruturada, seguindo os mesmos princípios usados para a escolha do país-sede. Equipes especializadas da FIFA, representando as principais áreas operacionais essenciais para a organização do torneio, visitaram as 12 cidades candidatas, avaliando a infraestrutura e as instalações propostas de acordo com os requisitos de organização da FIFA.

Após essa avaliação profunda, a equipe técnica da FIFA classificou as cidades com base em critérios pré-definidos. Foi acordado com o governo brasileiro e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que, no máximo, oito cidades-sede e estádios seriam escolhidos. As oito cidades foram selecionadas com base na avaliação técnica da FIFA com o objetivo de garantir as melhores condições para receber as 32 seleções participantes e o sucesso operacional e comercial do torneio, assim como maximizar o potencial de impulsionar o crescimento e a visibilidade do futebol feminino no Brasil a longo prazo.

As cidades escolhidas começarão a sua trajetória como anfitriãs oficiais nos próximos dias, quando receberão uma equipe de especialistas da FIFA para dar início à fase de planejamento operacional. Os próximos marcos rumo a 2027 incluem a divulgação da tabela de jogos e o lançamento oficial da marca.