Bahia x Nacional-URU pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (6), às 19h (horário de Brasília), pela 4ª rodada do Grupo F da Libertadores. O jogo será na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

O Esquadrão está na liderança do Grupo F com 7 pontos e pode se classificar ao fim da rodada se vencer. Na Série A, a equipe vem de vitória diante do Botafogo na Fonte Nova. A fase do Bahia é muito boa, com 5 vitórias seguidas.

Já o Nacional, tem 1 ponto e está na última colocação do Grupo. A equipe uruguaia vem de empate em 3 a 3 com o Internacional em Porto Alegre. O 'Bolso' é o vice-líder do Campeonato Uruguaio, com 28 pontos, um a menos que o Liverpool.

ONDE ASSISTIR

Paramount +



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia

Marcos Felipe; Erick (Gilberto), David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Lucho Rodríguez (William José).

Nacional-URU

Mejía; Ancheta, Calione, Coates, Millán e Baez; Villalba, Oliva, Boggio e Recoba; Nico López.