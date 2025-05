Casemiro marca, United goleia o Bilbao e faz a final da Liga Europa com o Tottenham

A Liga Europa vai ter uma final com sotaque inglês. Em um jogo cheio de alternativas, o Manchester United goleou o Athletic de Bilbao nesta quinta-feira, pelo jogo de volta da semifinal, por 4 a 1, no Old Trafford, e assegurou um lugar na decisão da competição. O Tottenham, que também fez a sua parte na outra semi, superou o Bodö/Glimt por 2 a 0, é o outro finalista. Um dos grandes nomes do confronto, o brasileiro Casemiro fez um dos gols da vitória.



Jogando em casa, a equipe do técnico Rúbem Amorim já tinha uma posição confortável por ter vencido o time espanhol por 3 a 0 na ida da semifinal. Neste embate da volta, porém, os espanhóis até causaram uma certa apreensão ao sair na frente. No entanto, os quatro gols marcados no segundo tempo garantiram mais um triunfo nesta fase eliminatória. A decisão, que reserva duas equipes da Inglaterra, está programada para o dia 21 de maio e o palco vai ser o estádio San Mamés, em Bilbao.

Legenda: O Manchester United fará final da Liga Europa contra o Tottenham Foto: Divulgação / @ManUtd





No Old Trafford, o Manchester United entrou em campo disposto a fazer o tempo passar para garantir uma classificação sem sustos e conseguiu ter o controle da partida até o minuto 30, quando um erro do defensor Maguire colocou o time espanhol em vantagem. Djaló recebeu um presente na entrada da área e carimbou a zaga na tentativa do arremate. Jauregizar ficou com a sobra e, num belo chute, acertou o canto de Onana: 1 a 0.



O confronto ficou mais aberto, o Athletic de Bilbao adiantou suas linhas e a etapa inicial terminou com pressão do time espanhol, que encurralou o Manchester United, mas não conseguiu ser efetivo nas finalizações.



Na volta do intervalo, o Manchester freou a empolgação dos visitantes aos 26 minutos. Em uma troca de passes na área, Mount achou espaço para o chute e acertou o canto para decretar o empate. Com um belo gol de cabeça, o brasileiro Casemiro fez 2 a 1 e virou o confronto aos 34.



Mas cabia mais. Em jogada pela direita, Diallo foi no fundo e cruzou para Höjlund escorar na pequena área e fazer o terceiro. No fim, Mount aproveitou uma saída errada do goleiro e chutou de longe para fechar a goleada por 4 a 1.



Na outra semifinal, o Tottenham derrotou o Bodö/Glimt por 2 a 0 e também se garantiu na decisão (na ida havia vencido o rival por 3 a 1). Os gols da vitória desta quinta foram marcados por Solanke e Pedro Porro.



LIGA CONFERÊNCIA



Pela Liga Conferência, o Chelsea voltou a vencer o Djugaarden pela semifinal e está na decisão do torneio. Após superar o rival na ida por 4 a 1, o conjutno inglês fez valer o mando de casa nesta quinta e ganhou o confronto por 1 a 0, com gol marcado por Dewsburry-Hall.