Juventude tem retrospecto negativo como visitante e tabu histórico contra o Fortaleza fora de casa

O Juventude terá um desafio duplo neste sábado (10), quando enfrenta o Fortaleza pela Série A do Brasileirão no Estádio Presidente Vargas (PV). Além de buscar uma reação na tabela, o time de Caxias do Sul tenta quebrar o retrospecto negativo como visitante e superar um tabu contra o Tricolor do Pici.

A última vitória do Juventude fora de casa aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando superou o Pelotas pelo Campeonato Gaúcho. Desde então, o time acumula cinco derrotas consecutivas longe do Estádio Alfredo Jaconi, incluindo os 6 a 0 sofridos para o Flamengo, no Maracanã. Entre os tropeços, também estão reveses para o Grêmio, no Gauchão, Maringá, na Copa do Brasil, além de Botafogo e Internacional pelo Brasileirão.

O histórico diante do Fortaleza em solo cearense também não é animador. Em dez confrontos realizados na capital, o Alviverde jamais conseguiu vencer, somando 7 triunfos do Leão e 3 empates. O confronto deste sábado é a chance de o Juventude virar a página fora de casa e escrever um novo capítulo diante do Tricolor.